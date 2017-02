Amor & Sexo, Baile da Vogue e outras atrações para ver na TV nesta quinta-feira

Dicas de TV





Caminhos da Reportagem desta quinta mostra as condições das penitenciárias federais Foto: TV Brasil / Divulgação

CAMINHOS DA REPORTAGEM

TV Brasil, 20h30min

O programa de hoje investiga as condições das unidades prisionais no Brasil e analisa a política de encarceramento em vigor. Em cinco Estados, a equipe mostra as condições de penitenciárias federais, o dia a dia das famílias e a atuação das facções dentro e fora dos presídios. Em Pernambuco, Estado com maior superlotação carcerária, o programa acompanha a realização de audiências de custódia, mecanismo que pode diminuir a prisão sem a realização do julgamento.

BAILE DA VOGUE

GNT, 22h45min

O pré-carnaval mais aguardado da cidade de São Paulo terá cobertura ao vivo com Astrid Fontenelle, João Vicente de Castro, Caio Braz e Mariana Weickert. Eles conversam com famosos, mostram os looks e os bastidores, diretamente do Hotel Unique. O baile de gala e à fantasia terá o tema Lady Zodiac"e contará shows de Barbara Fialho com a banda Sacatra Sissinhô, Anitta, Durval Lélys e uma apresentação da bateria da Grande Rio.

GNT transmite o Baile da Vogue a partir das 22h45min Foto: Cleiby Trevisan / Divulgação

Leia também

Filmes para ver nesta quinta-feira

Netflix estreia nova temporada de "Chef's Table" nesta sexta-feira



ROSEWOOD

Fox Life, 22h45min

A segunda parte da primeira da temporada da série estreia nesta noite. A trama mostra Beaumont Rosewood Jr. (Morris Chestnut), médico patologista, que trabalha com a detetive Annalise Villa (Jaina Lee Ortiz) e ajuda o Departamento de Polícia de Miami a resolver os casos mais complicados.

Rosewood volta à tela do Fox Life Foto: Jeff Dal / Fox,divulgação

AMOR & SEXO

RBS TV, 23h10min

No episódio desta noite, Fernanda Lima vai falar de saúde e mostrar por que muitas vezes o sexo vai parar na enfermaria. Estresse, ansiedade, automedicação muitas vezes são fatores externos que podem influenciar nas relações sexuais e nos relacionamentos afetivos. O humorista Zéu Britto e a atriz Maria Ribeiro são os convidados da noite. Entre os temas tratados está ainda a dependência digital e a influência da tecnologia nas relações.

O humorista Zéu Britto é um dos convidados do Amor & Sexo Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação