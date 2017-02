Atriz de cinco anos do SBT recebe comentários pedófilos em rede social

No ar em "Carinha de Anjo"

O Facebook de Lorena Queiroz, de cinco anos, a protagonista de Carinha de Anjo, foi alvo de comentários pedófilos na madrugada do último sábado. Gabriela Queiroz, mãe da atriz-mirim não chegou a ver as ofensas, pois os próprios autores as apagaram. Ela só soube por causa de um blog que divulgou prints dos ataques.

— A pessoa postou uma coisa bem feia e gerou muitos comentários, então a pessoa apagou — explica Gabriela.

Os fãs da menina a defenderam, o que, aparentemente, intimidou quem a havia ofendido. Para não causar mais alarde, o post foi apagado.

Gabriela é quem cuida das redes sociais de Lorena e afirma que o caso foi totalmente isolado.

— O Instagram dela só tem elogios — disse.

A mãe levou o caso para o departamento jurídico do SBT e, se algo similar ocorrer novamente, avaliará quais providências devem ser tomadas.