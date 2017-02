"BBB 17": Emilly e Daniel assumem a liderança da casa

Prêmio dividido

Emilly e Daniel venceram a Prova do Líder do Big Brother Brasil 17 desta quinta-feira. Em desafio realizado em duplas, os dois superaram Roberta e Vivian, Pedro e Rômulo e Ilmar e Ieda.

Na prova, um competidor era o responsável por encaçapar o maior número de bolas, enquanto o outro participante deveria deslizar seu parceiro sobre a plataforma para que ele cumprisse sua função. As bolas marcadas com um "x" descontavam um ponto. Ganhava a dupla que acertasse mais bolas. Emilly e Daniel obtiveram sete pontos, seguidos por Roberta e Vivian, com cinco. Ieda e Ilmar e Rômulo e Pedro empataram com seis bolas.

Leia mais

QUIZ: descubra quem é você na casa do BBB

Com 57,45% dos votos, Manoel é eliminado do "Big Brother Brasil"

"BBB 17": Um mês após estreia, Tiago Leifert acaba com o luto pela saída de Pedro Bial



Antes do desafio, Pedro Falcão, que foi líder na última semana, tinha o Poder do Não, no qual poderia tirar três pessoas da prova. Ele escolheu Marinalva, Elis e Marcos.

Após a disputa, a dupla vencedora precisou decidir quem teria imunidade no próximo paredão e quem ganharia R$ 10 mil. Daniel ficou com a grana, enquanto Emilly não poderá ser votada no domingo.



Anjo autoimune e paredão triplo

Nesta semana, quem receber a imunidade do Anjo, também terá o direito de indicar alguém ao paredão. Dessa forma, a berlinda da próxima semana será tripla.