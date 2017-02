"BBB 17": Pedro Falcão é o novo líder da casa

Troca no reinado

O paulista Pedro Falcão venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 17 desta quinta-feira. No desafio, o BBB se misturou com o The Voice Kids: os participantes assistiam a um trecho da apresentação de uma criança na atração – a qual os competidores não tinham visto ainda porque estão confinados – e precisavam acertar se a criança passou ou não nas audições às cegas.

Na última rodada, restaram Pedro, Rômulo, Marinalva e Emilly na disputa pela Liderança. Pedro escolheu o "sim" e se tornou o novo Líder do BBB 17.



No final do programa, o apresentador Tiago Leifert avisou que o próximo paredão será triplo novamente: além do indicado pelo líder Pedro, os dois mais votados pela casa também irão para a berlinda.