Canal Viva vai reprisar "Tieta" 

Antigo sucesso

Zero Hora

Por: Zero Hora

Um dos maiores sucessos televisivos brasileiros, enfim, vai ganhar reexibição no canal pago Viva. Tieta, novela escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares e originalmente exibida pela Globo em 1989, vai substituir A Gata Comeu a partir de maio, na faixa das 15h30min de segunda a sábado.

Leia mais:

Novo quadro de "Tá No Ar" satiriza discurso de Trump

Pedro Andrade estreia nova temporada de "Pedro pelo Mundo"

Por que "Amor & Sexo" é o melhor programa da TV aberta atualmente



A trama é inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e teve Betty Faria interpretando a personagem título. A história se passa na fictícia cidade de Santana do Agreste e mostra a reviravolta na vida de Tieta, que volta ao lugar 25 anos depois de ter sido expulsa de lá pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos).

Na primeira fase, Tieta é interpretada por Cláudia Ohana. O comportamento liberal da jovem e as intrigas de sua outra sua irmã, Perpétua (Adriana Canabrava/Joana Fomm), acabam irritado o pai da moça. Humilhada e abandonada pela família, ela segue para São Paulo, fugindo do conservadorismo de sua terra natal.

Tieta reaparece em Santana do Agreste passados 25 anos, agora rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram. No dia de sua chegada, está sendo rezada uma missa em sua memória. Ela interrompe a celebração, chamando a atenção de todos na igreja e desfazendo o mal-entendido. A ousada Tieta diz que veio para ficar e acaba mudando a rotina de todos os moradores da pequena cidade. Os que a condenaram na juventude passam a cortejá-la, movidos pela sua fortuna ou atraídos por sua exuberância. Para chocar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes), filho de sua rancorosa irmã Perpétua.