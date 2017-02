Cansado de Carnaval? Confira atrações e filmes para ver na TV e esquecer da folia 

Programe-se

ATRAÇÕES DA NOITE



PERSONA EM FOCO

TV CULTURA, 23h30min

O dramaturgo Walther Negrão é o entrevistado da edição desta terça-feira do Persona em Foco. No programa apresentado por Atílio Bari, ele fala sobre sua trajetória e também comentada os bastidores de suas produções.



THE VOICE

SONY, 21h55min

O Sony estreia nesta terça-feira a 12ª temporada do The Voice americano. Sucesso mundial, o reality traz de volta ao time de técnicos a cantora Gwen Stefani, que ocupa uma das famosas cadeiras vermelhas ao lado de Alicia Keys, Adam Levine e Blake Shelton. Juntos, eles terão a missão de encontrar a melhor voz dos Estados Unidos.

ESTADOS DA ARTE

CURTA!, 23h30min

A série Estados da Arte estreia nesta terça-feira no canal Curta!. No primeiro episódio, intitulado Celebração, a produção apresenta a mostra Abre Alas, da galeria de arte Gentil Carioca. A iniciativa, realizada há 13 Carnavais, extrapola as fronteiras da galeria, levando a arte para a rua, em meio a confete e serpentina.

FILMES



DETONA RALPH (Wreck-It Ralph) - De Rich Moore. Esse desenho animado evoca o visual retrô dos videogames dos anos 1980. Conta a história do vilão de um joguinho que se sente desprestigiado junto a seus parceiros de cenário. Resolve então dar o fora e se aventurar por outros populares games que marcaram época nos fliperamas. Animação, EUA, 2012, 108min. Disney XD, 20h.

RUA CLOVERFIELD, 10 (10 Cloverfield Lane) - De Dan Trachtenberg. Com Mary Elizabeth Winstead e John Goodman. Garota sofre acidente de carro e acorda no porão de um desconhecido que diz ter salvo sua vida de um ataque químico que tornou a Terra inabitável. A jovem, junto com um rapaz que também está abrigado no local, passam a desconfiar da bondade do anfitrião e tentam achar uma maneira de escapar. Suspense/Ficção científica, EUA, 2016, 103min. TeleCine Pipoca, 23h40min.

TATUAGEM - De Hilton Lacerda. Com Irandhir Santos, Rodrigo Garcia e Jesuíta Barbosa. Um dos representantes do cinema pernambucano atual, este primeiro longa na direção do roteirista de vários títulos recentes realizados naquele Estado volta à época da ditadura militar para contar a história de repressão que acomete o grupo teatral Chão de Estrelas. Drama, Brasil, 2013, 110min. TeleCine Cult, 0h30min.