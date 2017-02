Cláudia Raia no "Tá no Ar: A TV na TV" e mais atrações para ver na TV nesta terça-feira

Dicas de programação





Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

TÁ NO AR: A TV NA TV

RBS TV, 23h20min

No episódio desta noite, Marcelo Adnet e Marcius Melhem recebem Cláudia Raia para uma paródia de filme de ação. No quadro, um pelotão anda por uma cidade em escombros, e bombas e tiros eclodem por todos os lados. O programa ainda vai exibir o Viva um Drama, quadro que relemba personagens marcantes das novelas brasileiras com narração de Galvão Bueno (Marcelo Adnet). Tem desde a famosa cena do café da manhã entre Otávio (Paulo Autran) e Charlô (Fernanda Montenegro) de Guerra dos Sexos até uma sequência de Nazaré (Renata Sorrah) em Senhora do Destino.

Foto: Canal E! / Divulgação

REVENGE BODY WITH KHLOÉ KARDASHIAN

E!, 23h

Khloé Kardashian vai ajudar homens e mulheres a se reinventar nesse novo reality show de oito episódios. Com ajuda de especialistas em treinamento físico e nutricional do mundo, a socialite estimula os participantes a transformarem seus corpos ao longo de 12 semanas e a tornarem-se uma melhor versão de si mesmos. Ela, que superou seus próprios problemas de peso, vai se dedicar a conhecer as histórias pessoais de cada para descobrir qual foi o gatilho que os tirou do controle e dar-lhes as ferramentas necessárias para se reconstruir. Cada episódio mostrará o cotidiano de pessoas reais, que finalmente irão enfrentar fantasmas que os impedem de serem pessoas melhores e de obter um corpo que reflita isso.

PERSONA EM FOCO

Cultura, 23h30min

O ator e contador de histórias João Acaiabe fala sobre os trabalhos realizados no teatro, cinema e televisão em mais de 40 anos de carreira. Acaiabe participou de dezenas de montagens teatrais e filmes e é presença marcante na televisão. O artista ficou especialmente conhecido por interpretar os personagens Tio Barnabé, em Sítio do Picapau Amarelo, e o chefe Chico, na novela Chiquititas.