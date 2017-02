Com 57,45% dos votos, Manoel é eliminado do "Big Brother Brasil"

Fim da estadia

Manoel, de 23 anos, foi o eliminado da semana do Big Brother Brasil 17. Ele disputou o quarto paredão do programa – o segundo com três concorrentes – e levou 57,45% dos votos do público. Emilly e Vivian, que enfrentaram o paredão triplo com o participante capixaba, seguem no reality show. O promotor de eventos nascido em Vitória, no Espírito Santo, foi para o paredão após ser votado pelo líder da semana, Pedro.

Manoel entrou no programa ao lado de seu irmão gêmeo, Antônio, e foi escolhido para continuar no reality. Já na primeira festa, envolveu-se com Vivian, com quem permaneceu até ser eliminado. Mas o romance não engrenou nem empolgou o público, que chegou a insinuar que a sister só seguiu ao lado de Manoel por comodidade.

Trajetória

O namoro com Vivian foi apontado como um dos motivos para a participação apagada de Manoel no programa. Ele não venceu nenhuma prova do anjo ou do líder e quase não esteve envolvido em polêmicas. A exceção foi durante o castigo do monstro de Marcos e Ilmar. A tarefa da dupla era aprontar brincadeiras com os colegas de confinamento. Em uma delas, Manoel revidou. Na confusão, Marcos apoiou o braço no brother, que acusou o médico de agressão e pediu a eliminação dele. A produção do programa considerou que a situação não passou de uma brincadeira, e ninguém foi expulso.

Vivian liberada mais cedo

Logo após encerrar a votação e antes do bloco final do programa – no qual é anunciado quem deixa a casa –, o apresentador Tiago Leifert revelou que Vivian permaneceria no jogo:

– Um de vocês ficou muito atrás na votação e é crueldade não excluir essa pessoa e mandá-la relaxar. E essa pessoa é a Vivian. É entre o Manoel e a Emilly.



Antes de divulgar o eliminado da noite, Leifert relatou que a votação desta terça-feira bateu o recorde da atual edição do programa: 25 milhões de votos.

– Seis milhões apenas nos últimos 40 minutos que a gente está no ar. As pessoas votaram bastante – disse o apresentador.