Conheça "Castle Rock", o projeto secreto de Stephen King com J.J. Abrams

Um teaser divulgado no YouTube deu as primeiras pistas sobre Castle Rock, o projeto que o escritor Stephen King e o produtor/diretor J.J. Abrams (de Westworld, Lost e Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi) tocam em segredo há algum tempo.

No vídeo, é possível ver uma lista de nomes de personagens, lugares e criaturas que permeiam o universo da produção conectados por veias pulsantes. Aparecem Danny Torrence (de O Iluminado); John Coffey e Mr. Jingles (de À Espera de um Milagre); e Shawshank, a prisão estadual onde se passa o livro Um Sonho de Liberdade (já adaptado para o cinema).

O título da produção, Castle Rock, leva o nome da cidade fictícia situada no estado norte-americano do Maine, que serve de palco para diversas histórias de terror de King.

"Eu e J.J. Abrams queremos convidá-lo para embarcar em uma viagem a Castle Rock. Em breve. Tenha medo", escreveu o autor em sua conta no Twitter.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o projeto deve ser série antológica com cada temporada contando narrativas diferentes, mas relacionadas a temas e situações das anteriores. Castle Rock ainda não tem data de lançamento.