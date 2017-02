"Crashing": comédia debochada sobre humorista traído estreia neste domingo na HBO

Destaque na TV paga

A reação mais esperada de alguém que descobre uma traição é a revolta. E aí surgem a tristeza e todos os sentimentos possíveis de amargura. Alguns querem vingança, outros cogitam perdoar o parceiro ou parceira. No caso de Pete, um americano cuja esposa tem um amante, tudo vira uma grande comédia cotidiana. O traído em questão é vivido pelo comediante Pete Holmes, que também é criador de Crashing, nova série original do canal pago HBO. A estreia acontece na madrugada de domingo para segunda-feira, à 0h30min, simultaneamente à exibição nos Estados Unidos. Inicialmente, estão previstos oito episódios, cada um com 30 minutos de duração. Ainda não há informações sobre uma segunda temporada.

O mais curioso é que a história se baseia nas experiências pessoais de Holmes - e, claro, como bom comediante, ele acaba mostrando os bastidores do mundo imprevisível do "stand-up". Na trama, Pete foi criado por uma família superprotetora e se casou com o seu amor de infância, Jessica, interpretada por Lauren Lapkus. Além disso, ele sonha ser um comediante de sucesso, porém um pequeno imprevisto muda todos os seus planos.

Pete descobre que a mulher é amante de Leif, vivido por George Basil, quando os flagra em uma situação comprometedora. Desiludido, resolve se mudar para Nova York. Mas, sem lugar para morar, precisa dormir nos sofás de outros colegas de profissão. E entra em um processo de aprendizado difícil sobre a vida e sobre si mesmo. Para começar, distribui panfletos de shows de comédia em uma esquina, o que faz com que conheça todo o tipo de gente.

Estão ainda no elenco, interpretando a si mesmos, Dave Attell, Hannibal Buress, Artie Lange, T.J. Miller, Jim Norton, Rachael Ray e Sarah Silverman. Crashing tem produção executiva de Judd Apatow e do próprio Holmes. Apatow também dirige o primeiro e o oitavo episódios.

Crashing

Estreia na madrugada de domingo para segunda, à 0h30min

HBO