Estreia na Warner, nova série da Netflix e outras atrações para ver na TV nesta segunda-feira

RIVERDALE

Warner, 21h40min

Uma pacata e misteriosa cidade é o cenário de Riverdale, série baseada nas aclamadas HQs cults do selo Archie Comics, que completam 80 anos em 2017. A trama mostrará como um grupo de adolescentes mergulhados em mistérios, assassinatos, mentiras e traições podem transformar uma pequena e segura cidade no interior dos Estados Unidos em um perigoso e verdadeiro caos. Na história, a pequena Riverdale está em choque após uma tragédia: a misteriosa morte de um adolescente. O fato abala a todos que tentam se recuperar do acontecido, o que inclui Archie Andrews (KJ Apa), um jovem que sonha em ser um grande músico e que começa a pensar seriamente sobre o seu futuro, já que seu pai, Fred (Luke Perry, de Barrados no Baile) quer que ele cuide da empresa de construção da família.

Archie é um estudante do Ensino Médio e, como todos os adolescentes, passa por um período de intensos conflitos. Principalmente com sua agitada vida amorosa, já que ele está dividido entre sua doce melhor amiga Betty (Lili Reinhart, de Miss Stevens) e a misteriosa Veronica (Camila Mendes), que volta à Riverdale após os escândalos que envolveram seu pai. A chegada de Veronica muda o destino de alguns personagens, principalmente de Betty, que está cansada de ser a filha perfeita, a melhor estudante e a melhor amiga e encontrará nessa nova amiga a chance de se reinventar e enfrentar a mãe, Alice (Mädchen Amick, de Twin Peaks), a editora do jornal local que é perfeccionista e coloca expectativas extremamente altas em sua filha.

ABSTRACT

Netflix

Em oito episódios, a série conta com diversos nomes conhecidos do design mundial, como a designer Paula Scher, o ilustrador Christoph Niemann e o fotógrafo Platon, dentre outros. A ideia é passear entre os processos criativos, os trabalhos dos artistas, descobrir como eles pensam, e perceber como suas inovações impactaram a sociedade.

RODA VIVA

Cultura, 22h

O psicanalista e escritor Contardo Calligaris é o entrevistado desta noite. De origem italiana, Calligaris conta com mais de cinco livros publicados e uma imensa coletânea de textos que se tornaram referencia nacional quando o assunto é psicanálise. No centro do Roda Viva, ele falará sobre características e patologias da sociedade contemporânea, cultura, política brasileira e as mudanças no cenário mundial, além de outros assuntos voltados à linha dos temas de sua coluna semanal no jornal Folha de S.Paulo.

A VIDA APÓS HITLER

NatGeo, 0h20min

Baseado inteiramente em arquivos recuperados, After Hitler permitirá que os espectadores mergulhem na assustadora realidade dos anos que vieram após a Segunda Guerra Mundial. Os dois episódios especiais irão compilar arquivos russos, britânicos, alemães, franceses, canadenses e americanos nunca vistos, imagens únicas do dia-a-dia que passam a sensação de estarmos vivendo essa história no presente e não no passado.