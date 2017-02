João Neto & Frederico no "TVZ Especial" e outras atrações para ver na TV nesta segunda-feira

Dicas de programação

Zero Hora

Por: Zero Hora





Foto: Reprodução / Facebook

TVZ AO VIVO COM JOÃO NETO E FREDERICO

Multishow, 19h

A partir de hoje, o programa volta a ser exibido diretamente dos estúdios canal, e vem com uma novidade: dois episódios ao vivo por semana, nas segundas e nas quartas.Hoje, o público acompanha a dupla João Neto & Frederico, que assume o comando da atração, com brincadeiras e uma seleção especial de músicas.

ESTAÇÃO PLURAL

TV Brasil, 22h

No programa desta noite, a atriz Natália Lage para uma conversa sobre assédio moral com s apresentadores Ellen Oléria, Mel Gonçalves e Fefito. O psicólogo Leandro dos Santos também dá seu depoimento no programa e alerta que o limite entre brincadeira inofensiva e o assédio moral nem sempre é claro.

MILÊNIO

GloboNews, 23h30min

A astrofísica brasileira Duilia de Mello fala sobre a parceria que tem com a Nasa e rememora uma de suas maiores descobertas em 20 anos de estudos espaciais. Também comenta o filme Estrelas do Tempo, que fala sobre o papel das mulheres na ciência.

CANÇÕES DA MINHA VIDA

Curta!, 23h30min

No episódio desta semana da série exclusiva do canal, a cantora e compositora Teresa Cristina revela sua primeira paixão musical: a canção Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Teresa fala sobre a emoção que sente ao ouvir o que ela considera uma canção perfeita, e a interpreta pela primeira vez na carreira, com exclusividade para a série. Teresa Cristina ainda interpreta Minha História, de Chico Buarque, Qui Nem Jiló, de Luiz Gonzaga, e Acontece, de Cartola.