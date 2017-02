Netflix: confira filmes inéditos nos cinemas brasileiros que podem ser assistidos durante o Carnaval

Maratona no sofá





"Sing Street" lembra música e modas dos anos 1980 Foto: Cosmo Films / Divulgação

A 13ª EMENDA

A diretor Ava DuVernay, de Selma: Uma Luta pela Igualdade, assina este potente filme que é um forte candidato a vencer o Oscar de melhor documentário em longa-metragem. A cineasta investiga o racismo nos Estados Unidos a partir de um episódio histórico à época da Guerra Civil (1861—1865) que sacramentou a abolição da escravatura no país. O título faz referência à emenda constitucional que determinou que apenas poderiam ser privados de liberdade e submetidos a trabalho forçado aqueles condenados por um crime. O documentário mostra como a aplicação da lei foi direcionada para prejudicar a comunidade negra através dos tempos, com casos de flagrantes injustiças que fizeram os EUA somar no decorrer dos anos a maior massa carcerária do mundo. E também serviu para estimular em alguns Estados uma violenta política de segregação racial.

LIFE, ANIMATED

Esta outra produção que concorre ao Oscar de melhor documentário neste domingo conta a história de um jovem autista que ganhou de seus familiares uma inventiva e emocionante forma de terapia. Todos ao seu redor incorporaram personagens de desenhos animados da Disney, recriando situações e diálogos que abriram uma exitosa maneira de interligação entre a fantasia e a realidade. O diretor Roger Ross Williams combina arquivos familiares que mostram o garoto da infância à vida adulta, imagens combinadas com animações especialmente criadas para o filme e trechos de clássicos da Disney.

SING STREET: MÚSICA E SONHO

Este novo longa do diretor irlandês John Carney, de Apenas uma Vez e Mesmo se Nada Der Certo, concorreu em janeiro ao Globo de Ouro de melhor filme musical ou comédia. E, mais um vez, a música está no primeiro plano da trama, agora ambientada na Dublin de 1985. Conta a história de um rapaz que finge ter uma banda para impressionar a garota por quem se apaixona. O clima retrô e a trilha sonora com clássicos de grupos como Duran Duran e The Cure são atrativos que encantam, sobretudo, os quarentões saudosos da década oitentista.

DOCINHO DA AMÉRICA

Diretora do cultuado Fish Tank e de uma bela adaptação do clássico literário O Morro dos Ventos Uivantes, Andrea Arnold conquistou Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2016 com esse road movie que acompanha uma garota (Sasha Lane) que toma uma decisão radical: abandona o namorado alcoólatra e agressivo e os enteados para se juntar a uma trupe de vendedores de assinaturas de revistas com espírito libertário que percorre os EUA.

THE ACT OF KILLING

Indicado ao Oscar de melhor documentário, este filme de Joshua Oppenheimer relembra um episódio terrível: a matança de mais de 1 milhão de pessoas pelo governo militar que assumiu o poder na Indonésia após um golpe, em 1965. O diretor embaralha registro factual, encenação e performance para apresentar, pelo ponto de vista dos algozes, um potente ensaio sobre a bestialidade humana. Foi exibido em Porto Alegre na Sessão Plataforma, na Sala P.F. Gastal, mas não estreou no circuito comercial.

THE LOOK OF SILENCE

O diretor Joshua Oppenheimer conseguiu uma nova indicação ao Oscar de melhor documentário apresentando um contraponto ao tema que abordou em O Ato de Matar. Retomando a impactante investigação sobre o genocídio de mais de 1 milhão de pessoas Indonésia dando a oportunidade de familiares de vítimas confrontarem os assassinos que ficaram impunes.

HURRICANE BIANCA

Roy Haylock encarna a drag queen Bianca Del Rio, que ficou conhecida participando do reality show RuPaul's Drag Race. O filme do diretor Matt Kugelman conta a história de um professor gay que deixa Nova York para trabalhar em uma escola de pequena cidade do Texas. Vítima de preconceito, acaba demitido. Mas não se dá por vencido e planeja sua vingança incorporando uma nova e esfuziante persona.

UM CADÁVER PARA SOBREVIVER

Paul Dano e Daniel Radcliffe estrelam essa bizarra trama sobre sujeito que vive isolado em uma ilha e imagina que seus dias de solidão terminaram ao avistar um corpo na praia. Mas trata-se de um cadáver para ali levado pela maré. Se Tom Hanks fez de uma bola sua companhia em Náufrago, o personagem de Dano terá no defunto "vivido" pelo ex-Harry Potter seu parceiro de conversa e aventuras. Direção de Dan Kwan e Daniel Scheinert.

LIBERTADOR

Esta superprodução venezuelana assinada por Alberto Arvelo tem como destaque o ator Edgar Ramírez, prata da casa que ficou internacionalmente conhecido vivendo o terrorista Carlos, o Chacal na minissérie Carlos, do francês Olivier Assayas. Conta a história da Simón Bolívar (1783 - 1830), militar e político venezuelano que teve papel de destaque nas lutas contra os espanhóis no processo de descolonização de países da América do Sul.

EIS OS DELÍRIOS DO MUNDO CONECTADO

O grande diretor alemão Werner Herzog, de clássicos como Fitzcarraldo, alterna seus projetos de ficção com documentários como este, no qual investiga a internet e a relação de dependência da sociedade contemporânea com o mundo digital.

HAPPY PEOPLE: A YEAR IN TAIGA

Neste outro documentário, Werner Herzog mostra como vivem cerca de 300 moradores de Taiga, região agrícola isolada no centro da Sibéria que preserva costumes e tradições ancestrais.

O INVASOR AMERICANO

Este documentário do sempre provocador diretor americano Michael Moore espelha em outros países questões que são problemáticas nos EUA, entre elas as que envolvem a ação do poder público em educação, saúde e justiça. Na França, Itália, Alemanha e Noruega, e também da Tunísia, Moore busca exemplos de boas ideias que possam ser aplicadas nos EUA.

THE WRECKING CREW

Justo tributo aos virtuosos músicos de estúdio responsáveis por gravações de discos históricos nos anos 1960. O filme destaca o trabalho do anônimo grupo com base em Los Angeles em registros como o celebrado Pet Sounds (1966), álbum dos Beach Boys fermentado na cabeça do genial Brian Wilson e traduzido por músicos como a baixista Carol Kaye, um das mulheres pioneiras em um universo predominantemente masculino. O guitarrista Tommy Tedesco, pai do diretor do filme, Denny Tedesco, era outro craque do time.