Netflix estreia nova temporada de "Chef's Table" nesta sexta-feira

Dica de programação

Com três indicações ao Emmy Awards de 2016, a série documental Chef's Table terá sua terceira temporada disponibilizada nesta sexta-feira no catálogo da Netflix. Criada pelo diretor David Gelb, a atração tem cada um de seus seis episódios focado em um grande chef. Além de mostrar os bastidores das cozinhas dos principais restaurantes do mundo, ainda apresenta as influências e as inspirações de pessoas que estão mudando a forma com que a comida é vista hoje.

Leia mais:

Fábio Jr. toma banho de sangue em clipe escatológico para promover série da Netflix; assista

Segunda temporada de "Chef's Table" tem episódio sobre o brasileiro Alex Atala



Nesta nova temporada, o público poderá conhecer Virgilio Martinez, do restaurante Central (Peru), Nancy Silverton, do Mozza (Estados Unidos), Tim Raue, do Tim Raue (Alemanha), Vladimir Mukhin, do White Rabbit (Rússia), Ivan Orkin, do Ivan Ramen (Estados Unidos), e Jeong Kwan, do Chunjinam Hermitage (Coreia do Sul). Aliás, a monja budista Kwan é a única que não tem restaurante — ela cozinha para os colegas de monastério.

Chef's Table é uma das mais aclamadas produções da Netflix devido ao seu apuro estético. Na temporada anterior, Alex Atala foi o primeiro brasileiro a ser retratado pela série.