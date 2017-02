Primeira foto da segunda temporada de "Stranger Things" é divulgada

Ghostbusters!

A revista americana Entertainament Weekly divulgou em seu site, nesta sexta-feira, a primeira foto da segunda temporada Stranger Things. Segundo a publicação, um teaser do retorno da série será exibido no intervalo do Superbowl, neste domingo.

Na foto, Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) esta fantasiado como Caça-Fantasmas, em frente a uma escola.

Stranger Things retorna este ano, mas ainda não foi anunciado em qual mês. A segunda temporada se passará em 1984, um ano após os eventos da primeira.