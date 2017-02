Rafael Cardoso substituirá Cauã Reymond em novela das nove

Troca-troca

Ainda no ar como o vilão de Sol Nascente, o gaúcho Rafael Cardoso já tem seu próximo trabalho confirmado na Globo. Ele vai substituir Cauã Reymond na novela das nove que Walcy Carrasco escreve e deve estrear em outubro, após A Força do Querer, de Glória Perez. A informação é do site Notícias da TV.

Na trama, Rafael viverá um médico que disputará o amor da personagem interpretada por Bianca Bin com o vilão, papel que caberá a Sérgio Guizé. A novela ainda terá no elenco nomes como Marieta Severo, Gloria Pires, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Eliane Giardini, Lima Duarte, Fabíola Nascimento, Nathalia Timberg, Juca de Oliveira, Arthur Aguiar e Thiago Fragoso. Cauã desistiu do papel por conta das filmagens de Pedro, filme sobre Dom Pedro I.

Este será o primeiro protagonista de Rafael em uma novela das nove. Aos 31 anos, o ator começou na Globo em Beleza Pura, de 2008. Seu primeiro papel principal foi em A Vida da Gente, novela das seis exibida em 2011. Antes de Sol Nascente, ele interpretou o mocinho Conde Felipe em Além do Tempo (2016).