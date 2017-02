SBT anuncia volta do "Show do Milhão"

Você está certo disso?

Qual programa do SBT de perguntas e respostas exibido entre 1999 e 2003 que teve sua volta anunciada nesta quinta-feira?

1) Passa ou Repassa;

2) Gol Show;

3) Em Nome do Amor;

4) Show do Milhão.

Não é necessário pedir ajuda aos universitários ou pular a questão: a última alternativa é a correta.

Leia mais

Programa Silvio Santos será exibido na África em 2017

Grupo educacional com sede em Porto Alegre concede título de doutor honoris causa a Silvio Santos



Desta vez, apenas estudantes de até 12 anos poderão participar do Show do Milhão. Por enquanto, não há uma data de estreia definida. Contudo, o site do SBT informa que atração estará na programação de sábado da emissora.

No programa apresentado por Silvio Santos, os participantes precisavam escolher entre quatro alternativas para responder corretamente a uma pergunta. A dificuldade das questões aumentava conforme o competidor avançava no jogo, assim como o dinheiro. Era possível contar com algumas ajudas – como perguntar aos outros convidados do programa (placas), usar cartas para eliminar respostas erradas, pedir a opinião dos universitários e pular as questões.

Em 2009, o Show do Milhão voltou à grade do SBT por um curto período de tempo, mas sem atingir o mesmo êxito de antes.