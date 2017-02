Selinhos interesseiros, show das falsianes e o "queridômetro" do BBB 17: o dia depois do paredão

Espiadinha

Não se passaram nem 24 horas da última eliminação e o jogo já virou para muita gente dentro da casa. Será que o médico Marcos finalmente vai se dar bem e conseguir uns beijos da gaúchinha Emilly? E Roberta que sonhava com o líder Daniel? Parece que a "sister" desistiu do muso e decidiu rever sua estratégia com Ilmar, um dos sobreviventes do último paredão.