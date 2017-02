Sertanejo Leo, da dupla com Victor, fala sobre carta em que a mulher do irmão nega agressão

Comunicado

Neste domingo, foi divulgada uma suposta carta escrita por Poliana Bagatini Chaves, esposa de Victor, da dupla Victor e Leo, em que ela diz que a denúncia de agressão que fez à polícia não condiz com a verdade e foi apenas fruto de um "desentendimento familiar". Algumas horas depois, o irmão do cantor, Leo, se pronunciou sobre o assunto.

"Qualquer ser humano em situações emocionais adversas está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais estando grávida. Poliana tem grandes qualidades e, diante de tudo, ofereço minha compreensão e respeito. Ciente do impacto do ocorrido e dos reflexos, sinto muito. No entanto, me posiciono com apoio aos dois e sem julgamentos. (...) Desde o início, estive firme com minhas conclusões sobre o ocorrido e sabia que a verdade viria à tona. Estive de mãos dadas com o meu irmão o tempo todo e assim seguirei!", disse Leo na legenda da foto da carta em seu Instagram.

A carta foi publicada num perfil de Instagram que, supostamente, pertence à Poliana. O perfil foi criado hoje e conta somente com uma publicação. Segundo os portais G1 e UOL, a carta foi divulgada pela própria assessoria de Victor.

Na última sexta-feira, Poliana registrou um boletim de ocorrência contra o marido alegando que foi derrubada no chão e chutada diversas vezes e ainda foi impedida deixar o local da agressão pela irmã do sertanejo.



