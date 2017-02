"Tá no Ar" com Regina Duarte e Amaury Jr. e outras atrações para ver na TV nesta terça-feira

Dicas de programação

TÁ NO AR: A TV NA TV

RBS TV, 23h

Amaury Jr participa do quadro Balada Vip no programa desta noite. Ele aparecerá ao lado Rick Matarazzo (Marcius Melhem) disputando uma entrevista em primeira mão com Tony Karlakian (Marcelo Adnet). Regina Duarte será outra homenageada da noite no humorístico. Caracterizada com tranças rastafári, ela canta uma música que conta sua trajetória artística em uma batalha de MCs.

CIDADÃOQUATRO

Max, 22h55min

O canal do pacote HBO abre sua programação sobre o Oscar com esse documentário sobre Edward Snowden e vencedor da edição de 2015. Tudo começou quando a diretora Laura Poitras recebeu mensagens criptografada de um tal Cidadãoquatro, codinome de Snowden. Além do filme sobre o escândalo de espionagem, o canal vai mostrar longas como Sr. Turner, O Crime do Padre Amaro, O Filho de Saul e Spotlight, atual vencedor da estatueta de melhor filme.

SUPERNATURAL

Warner, 21h40min

No episódio inédito da 12ª temporada que será exibido nesta terça-feira, o destaque é a viagem aterrorizante dos irmãos Winchester, no decorrer dos anos, teve de tudo. Sam e Dean encararam desde o demônio de olhos amarelos que matou sua mãe a vampiros, fantasmas, seres mutantes, anjos e deuses caídos. Agora, pedindo ajuda aos seus aliados, eles estão prestes a encarar o inimigo mais destrutivo que já enfrentaram.