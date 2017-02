Vencedores do Oscar 2017 ganham data para chegar à Netflix

Vem aí

Durante a cerimônia do Oscar 2017, no último domingo, a Netflix divulgou que dois vencedores da premiação irão entrar no catálogo do serviço de streaming em maio: Moonlight – Sob a Luz do Luar (faturou nas categorias de Melhor Filme, Roteiro Adaptado e Ator Coadjuvante para Mahershala Ali) e Até o Último Homem (Melhor Edição e Mixagem de Som).

Outros dois concorrentes do Oscar também chegarão à Netflix no mesmo mês: Lion – Uma Jornada Para Casa (indicado a seis categorias) e Jackie (indicado a três categorias).

