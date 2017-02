YouTube lança serviço de TV

Nova frente

O YouTube anunciou nesta terça-feira que irá lançar um serviço de TV com pacotes de canais ao vivo, em um desafio direto à TV a cabo e por assinatura. O YouTube TV foi pensado para os jovens que buscam notícias, filmes e mais programas sem assinar o serviço por cabo ou satélite, explicou a diretora executiva da plataforma da Google, Susan Wojcicki.

O novo serviço permitirá aos assinantes nos Estados Unidos ter acesso em qualquer dispositivo conectado a redes como ABC, CBS, Fox e NBC, além de canais de esporte e dezenas de canais a cabo populares, de acordo com informações do YouTube.

Leia mais

Youtuber vira nova palavra no dicionário Oxford

"Internet - O Filme" leva universo dos youtubers ao cinema

Presidente da Netflix prevê que, em até 20 anos, 90% do que as pessoas vão assistir estará online



O lançamento do YouTube TV está previsto para os próximos meses, a um custo de US$ 35 mensais, com seis contas de usuário permitidas por assinante, posicionando-se para competir com os pacotes básicos da Sling TV (Dish Network) e DirecTV Now (AT&T).

– O YouTube TV foi criado especificamente para as necessidades de uma nova geração de fãs de TV, que desejam assistir ao que quiserem, quando quiserem, como quiserem, sem compromisso – assinalou Susan em entrevista coletiva transmitida da sede do YouTube, na Califórnia.



* AFP