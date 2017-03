"A Lei do Amor" termina nesta sexta-feira prometendo finais felizes, mas sem muito apelo 

Muitas mudanças, pouca política

Ancorada na boa atuação de Vera Holtz com a vilã Magnólia, A Lei do Amor chega ao fim nesta sexta-feira (RBS TV, 21h) sem muita novidade para acrescentar. A novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari tinha tudo para dar certo, mas escorregou ao mudar os rumos das histórias e dos personagens no meio do caminho.

O argumento do roteiro estava baseado em retratar o amor da moça pobre, Helô (Cláudia Abreu), com o filho de um milionário, Pedro (Reynaldo Gianecchini), sob o pano de fundo dos jogos políticos em uma cidade do interior. Mas a trama se perdeu, virou uma confusão e, por vezes, cansa o público com repetições e situações rocambolescas. As questões políticas foram minguando ao longo dos capítulos e terminam sendo relegadas a parte cômica e não dramática da novela – é bem verdade que, em alguns momentos, faz críticas bem contundentes.

Do amor entre Helô e Pedro pouco sobrou depois que o velejador traiu – mais uma vez e tal qual no da novela – a mulher. A filha chata e mimada dos dois, Letícia (Isabella Santoni), ficou boa, perdeu a graça e deve encontrar a redenção após padecer com a volta do câncer que quase a matou por duas vezes. E ainda tem o ¿mistério¿ da Marina/Isabela (Alice Wergmann), que independentemente da resolução vai beirar o ridículo de qualquer forma.

Os autores erraram ao transformar drasticamente a trajetória de vários personagens. Tem alguns que até padecem de dupla personalidade, como Hércules (Danilo Granghéia), que de banana passou a mau caráter. Até para o romance faltou molho. A história de Helô e Pedro poderia ter sido melhor abordada. Quase não existiu conflitou na relação, que de tão morna e parada, cansou. Para protagonistas, eles acabaram sendo relegados a coadjuvantes de luxo. Faltou amor em A Lei do Amor, e a promessa de uma grande história não foi cumprida.

Mas nem tudo são espinhos. A novela tem pontos positivos, principalmente em Vera Holtz, como uma grande vilã, e com mais uma atuação muito boa de Grazi Massafera, desta vez mostrando seu lado cômico, como a socialite e ex-garota de programa Luciane. De tão iluminada, Grazi fez também Otávio Augusto, que interpreta Venturini, crescer e cativar com um bom papel.

Resta agora aguardamos pelo último capítulo para ver se Maria Adelaide e Vincent conseguem surpreender nos últimos momentos. Mas deve ser difícil isso superar o tradicional dueto casamento e gravidez que costumam marcar os "finais felizes" dos folhetins. Bom mesmo é saber que na segunda-feira Glória Perez retorna ao horário nobre com A Força do Querer e, assim, retomamos nossa expectativa em poder assistir a uma grande trama novamente.