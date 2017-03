A rainha da novela toda: megera vivida por Vera Holtz é o grande trunfo de  "A Lei do Amor"

Crítica

Em sua última semana no ar, A Lei do Amor promete momentos de tensão envolvendo o casal Mag (Vera Holtz) e Tião (José Mayer). Tudo leva a crer que alguém deve morrer nessa disputa para ver quem é o mais malvado. Certo é que, entre altos e baixos e todas as mudanças que sofreu ao longo de sua exibição, a novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari acabou tendo em Vera Holtz seu pilar de sustentação.

A atriz encarou o desafio, fez sua personagem crescer e dominou tudo. Todos os conflitos acabam girando em torno de Mag. As cenas dela na prisão, exibidas na semana que passou, foram de uma carga dramática pesada — sem contar as sequências de ação. A julgar pelo que vem acontecendo com ela até agora, os capítulos finais não devem ter grandes revelações, e a expectativa mesmo fica para saber quem levará a melhor nesse embate entre Mag e Tião.

Vera soube se aproveitar muito bem do espaço e do desafio que lhe foram conferidos pelos autores, e entregou uma grande vilã ao público.

Final em dia inédito

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Parece que todas as tradições estão sendo derrubadas nesta 17ª edição do Big Brother Brasil. Além da chegada de Tiago Leifert — que teve seus melhores momentos no discurso com cara de sermão do último paredão —, e depois de começar o programa numa segunda-feira, agora a Globo decidiu marcar a final para uma quinta. Inicialmente previsto para ocorrer para 11 de abril, o último paredão foi adiado para o dia 13.

Será mesmo o fim?

Foto: Paulo Belote / Divulgação

Não será só o BBB 17 que terminará em 13 de abril. Pela grade da Globo, no mesmo dia deve ir ao ar o último episódio da atual temporada de Amor & Sexo. O programa de Fernanda Lima conseguiu, mais uma vez, derrubar alguns tabus, como quando mostrou nudez masculina e quando discutiu questões de gênero. A pergunta que fica é: será que vai rolar aquela novela do "volta ou não volta" novamente? Com o sucesso que tem sido, é mais fácil renovar, né?

Melhor da semana

Todo o capítulo de estreia de Novo Mundo estava bom, mas o desempenho de Chay Suede e Isabelle Drummond merece destaque especial. Além do talento, a dupla tem muita química. Aliás, Isabelle já se consolida como um dos principais nomes de sua geração.

Pior da semana

Um pouco forçada a reviravolta do personagem Hércules (Danilo Granghéia) em A Lei do Amor. O cara passou a novela toda em segundo plano para, no final, se revelar um grande golpista. Faltou explicar alguns pontos em sua história.