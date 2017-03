Alcione e Elza Soares cantam o amor e outras atrações para ver na TV na noite desta terça-feira

Dicas da programação

SAMBA NA GAMBOA

TV BRASIL, 22h

Exaltando o amor, o cantor e apresentador Diogo Nogueira recebe uma seleção de convidados especiais para apresentar um repertório romântico: Paulinho da Viola, Roberta Sá, Teresa Cristina, Beth Carvalho, Elza Soares, Alcione, Luiz Américo e Fafá de Belém.

ESTAÇÃO ROQUENROU

CANAL BRASIL, 21h

Rick Ferreira e Dé Palmeira Foto: Canal Brasil / Divulgação

O guitarrista Rick Ferreira é o convidado de Dé Palmeira no Estação Roquenrou. Fiel escudeiro de Raul Seixas, Rick irá relembrar histórias com o cantor, além de participar de uma jam tocando clássicos do Maluco Beleza.

TERRADOIS

TV CULTURA, 22h30min

Foto: Jair Magri / TV Brasil

No episódio Você tem medo de quê?, atriz Maria Fernanda Cândido e Jorge Forbes falam sobre o medo que assola a sociedade pós-moderna indistintamente. Com roteiro assinado por Franz Keppler, a atração conta com a encenação dos atores Eucir de Souza e Rodrigo Bolzan, na pele de dois atores em um camarim, antes de entrarem em cena.