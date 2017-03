Animais domésticos são tema do "Globo Repórter" e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta

Dicas da programação

GLOBO REPÓRTER

RBS TV, 22H50MIN

Programa terá como tema a paixão brasileira pelos animais domésticos, que já são mais presentes do que crianças nas casas do país. A atração apresentará histórias como a do vira-lata abandonado que tirou da depressão uma senhora com 98 anos, e Baruk, o aristocrático cão com cara de lobo que ajudou um menino de seis anos a se recuperar de uma leucemia.

HUMBERTO GESSINGER AO VIVO

CANAL BIS, 22H30MIN

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

O Canal BIS irá transmitir esta noite ao vivo o show Humberto Gessinger no Vivo Rio, que marca o lançamento de sua nova turnê em homenagem ao disco A Revolta dos Dândis, dos Engenheiros do Hawaii, que completa 30 anos em 2017.

GARAGEM HOT ROD

DISCOVERY, 20H40MIN

Foto: Discovery / Divulgação

Estreia nesta sexta a versão brasileira de Garagem Hot Rod no Discovery, produzida em Salto, no interior paulista. No programa, Alexandre Benevides e sua equipe transformam carros das décadas de 1920 a 1970 em versões personalizadas e de alto desempenho.