Anitta é atração do "Amor & Sexo" sobre beleza nesta quinta-feira

No Amor & Sexo desta quinta-feira, a apresentadora Fernanda Lima recebe a cantora Anitta e o o ator João Vicente para falar sobre beleza. No debate, será ressaltada a apreciação de todos os tipos de beleza, além de discutir a vaidade e assuntos tabu, como os distúrbios ligados à imagem.

A atração ainda receberá o Dream Team do passinho, a cantora Larissa Luz e as misses beleza negra, plus size e Garota da Lage. O programa vai ao ar às 23h15min, após o Big Brother Brasil, na RBS TV.

