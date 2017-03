Baía de Todos os Santos no "Globo Repórter" e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

Dicas da programação

Globo Repórter

RBS TV, 22h45min

No programa desta noite, um mergulho na história da Baía de Todos os Santos, o paraíso que conquistou os primeiros colonizadores há mais de 500 anos. A reportagem é conduzida pelo repórter José Raimundo, que desembarca nas ilhas da maior baía do Brasil para conhecer todas as suas curiosidades e desvendar seus mistérios.

Estação Plural

TV Brasil, 23h

Foto: TV Brasil / Divulgação

O cantor e compositor Ney Matogrosso é o convidado do programa desta noite. Ele fala sobre temas como o seu "eu ficcional", transgressão artística e linguagem corporal com o trio de apresentadores formado por Ellen Oléria, Fefito e Mel Gonçalves. Para falar sobre a criatividade e inovação do artista, a atração conversa ainda com os jornalistas Jotabê Medeiros e Marcus Preto.

Grace & Frankie

Netflix

Foto: Divulgação / Netflix

A terceira temporada de Grace & Frankie chegou nesta sexta ao catálogo do serviço. Abordando a temática da sexualidade na terceira idade, a série se desenrola a partir da revelação de que os maridos de Grace (Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin) mantêm relacionamentos extraconjugais — o que leva a dupla à decisão de fabricar vibradores especialmente criados para mulheres mais velhas.