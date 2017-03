"BBB 17": Daniel é eliminado do programa com 68,38% dos votos

Fora

Fim de jogo para Daniel: ele foi o eliminado desta segunda-feira no Big Brother Brasil 17. O agente de trânsito paulista de 41 anos recebeu 68,38% dos votos do público. Ele disputou com Emilly, que levou 31,62% e permanece no reality.

O agente de trânsito foi para o paredão após a indicação do líder da semana, Ilmar, que alegou que Daniel não teria garra suficiente para seguir no jogo. Ao longo do reality, Daniel sobreviveu a um paredão, disputado com Ilmar e Elis, no qual a sister foi eliminada. Ele também venceu a prova do líder duas vezes e a prova do anjo outras duas.

Leia mais

"BBB 17" terminará em uma quinta-feira

Marinalva e Emilly brigam por causa de festa

VÍDEO: a falta de protagonismo no "BBB 17" tem cura e se chama Emilly – ame-a ou deixe-a



Apesar da série de vitórias em provas, a participação de Daniel não foi das mais fortes no jogo. Entre os sete participantes que restavam, ele era considerado um dos que tinham poucas chances de chegar à final. A falta de destaque se acentuou no paredão contra a gaúcha Emilly, participante polêmica – querida por uns, odiada por outros, mas que sempre estava no centro dos fatos do programa.



"Um pouco de medo"

Na tarde desta segunda, horas antes da decisão do público ser anunciada, Daniel admitiu a Marinalva que teme o que o espera fora da casa:

– Não sei o que me espera lá fora. Tenho um pouco de medo.

Ele também falou sobre o paredão:

– Não tenho mais o que fazer aqui dentro. Digo, para cativar o público. O público já sabe a minha história.