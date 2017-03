"BBB 17": Marcos, Rômulo e Ieda estão no paredão

Espiadinha

O BBB17 deste domingo começou com um quiz que daria ao vencedor a chance de indicar alguém para o paredão – embora no início da prova eles ainda não soubessem disso. Após responder a perguntas sobre Elettra, a intercambista que passou alguns dias na casa, Marinalva saiu vencedora. Após Rômulo ir para a berlinda indicação do líder Ilmar, Marinalva colocou o gaúcho Marcos no paredão para, segundo ela, ter uma ideia do que o público pensa.

Leia mais sobre famosos e entretenimento



Em seguida, Ilmar sorteou de uma urna a foto de Marcos, e Tiago Leifert anunciou que ali começava a votação aberta para escolher o último a disputar a permanência na casa por mais uma semana. O médico indicou Ieda, justificando que ela estaria contra Emilly. Marinalva, Daniel e Rômulo também votaram na gaúcha. Ela quis adicionar um voto a si mesma, mas recebeu uma negativa do apresentador e apontou Marinalva. Emilly também indicou Ieda, e Vivian deu o segundo voto a Marinalva.

Leia mais notícias sobre o Big Brother Brasil



Mas o clima esquentou após a decisão final de quem iria para o paredão. Ieda confrontou Marcos dizendo que ele falou coisas que não eram verdade, e perguntou se o brother e Emilly combinavam votos. Ilmar interrompeu a aposentada e questionou se ela havia pedido para que ele votasse em Emilly, e saiu andando quando ela pediu que ele parasse de falar. O casal ainda alfinetou Ieda – Emilly afirmou que ambos não deviam satisfações a ela, e Marcos disparou:

– Conversa com a galera que você anda e pergunta por que te botaram na fogueira.

*ZERO HORA