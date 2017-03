Bela Gil participa do "Tá no Ar" e outras atrações para ver na TV nesta terça-feira

Dicas de programação

Georgiana Góes e Bela Gil no "Tá no Ar"

TÁ NO AR: A TV NA TV

RBS TV, 23h25

O Tá no Ar desta terça contará com a participação de Bela Gil. No quadro Domingo Pesado, a apresentadora cairá em uma pegadinha ao pedir um prato de salada. Já Arquivo Musical vai mostrar que o sertanejo universitário veio de diversas partes do mundo e surgiu a partir do chamado sertanejo revolucionário.

MINHA VIDA COM SÍNDROME DE DOWN

A&E, 20H

Dando início às celebrações do Dia Mundial da Síndrome de Down, que será em 21 de março, estreia nesta terça a segunda temporada de Minha Vida Com Síndrome de Down. Vencedora de um prêmio Emmy de Melhor Reality Estruturado, a série acompanha a vida de um grupo de jovens adultos com síndrome de down.

SAMBA NA GAMBOA

TV BRASIL, 23H

O cantor e apresentador Diogo Nogueira recebe Fafa de Belém para um papo descontraído. No programa, a paraense conta histórias de sua trajetória e canta músicas como Bom dia, Belém e Peguei um Ita pro Norte.