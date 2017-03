¿Casamento dos Sonhos¿ estreia hoje colocando freio em desejos de noivas extravagantes

Ajuda bem-vinda

A maioria das noivas gosta de planejar cada detalhe do casamento: da flor que será usada na decoração até o sabor de cada docinho. E quase todas elas querem dar o toque particular na cerimônia e na festa. No entanto, tomadas pela euforia e, às vezes, com pouco dinheiro, essas noivas acabam exagerando em alguns quesitos, escolhendo itens que fogem demais do convencional e beiram o ridículo.

Para esses casos, David Tutera é a salvação. Em Casamento dos Sonhos (My Fair Wedding), o especialista neste tipo de evento chega para salvar as noivas de um desastre matrimonial. A atração estreia a nova temporada hoje, às 21h20min, dentro da programação das Segundas de Emoção do Discovery Home & Health.

Leia mais:

Netflix investe em filmes com grandes nomes do cinema

Mãe do BBB Marcos desaprova caso do filho com Emilly: "menina mal educada"

Chamada de "Senhora do Destino" tem depoimentos do elenco e homenagem a José Wilker



No entanto, nem tudo é alegria: convictas de que fizeram as melhores escolhas, as participantes costumam ser resistentes a algumas mudanças – afinal, David coloca a mão em tudo e, não raramente, resolve trocar até o vestido e os sapatos da noiva. O resultado final é deslumbrante – e costuma fazer a maioria delas chorar de emoção –, com decoração impecável, bolo surpreendente, look de tirar o fôlego e madrinhas vestidas à altura de uma grande noite. Mas, durante o processo, um pouco do estilo da noiva parece se perder. As participantes do programa costumam experimentar três opções de quase tudo – do buquê ao cardápio, mas quem dá a palavra final é David. Raramente, o noivo é incluído no processo.

No primeiro episódio da nova temporada, o especialista enfrenta um dos maiores desafios da carreira: organizar uma cerimônia e festa em apenas seis dias. Wendy, mãe de Ryan, um garoto de 17 anos, adiou o casamento em razão do difícil tratamento contra o câncer do filho. Agora que o adolescente está bem, David tem menos de uma semana para realizar o sonho de Wendy.