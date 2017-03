Clarice Falcão no "Superbonita" e e outras atrações para ver na TV na noite desta segunda-feira

Dicas da programação

SUPERBONITA

GNT, 21h

Intitulado Tá na Veia, o episódio desta noite do Superbonita fala sobre beleza, raízes e tradições. Apresentado por Karol Conka, o programa contará com as participações Clarice Falcão, Luiza Fortes, Fabíola Oliveira, que discorrerão sobre suas linhagens e os laços artísticos de cada família.

O ASSUNTO É MÚSICA – ROCK LEGENDS

CANAL BIS, 20h30

Série apresenta perfis de bandas e astros do rock, com imagens de arquivo e depoimentos de jornalistas, críticos e músicos. No episódio desta segunda, será abordada a trajetória do Nine Inch Nails.

AS CANÇÕES DA MINHA VIDA

CURTA!, 23H30

O instrumentista Hamilton de Holanda comenta sua relação que tem com o bandolim, instrumento que toca desde os cinco anos. No episódio, o músico faz interpretações de Carinhoso, de Pixinguinha; Encontros e Despedidas, que ficou conhecida na voz de Milton Nascimento; Adios Nonino, de Astor Piazzolla; e a composição própria Capricho de Santa Cecília.