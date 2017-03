Com Patrícia Poeta, reality show "Caixa de Costura" estreia no GNT

Competição

O GNT é a casa dos principais reality shows brasileiros na TV fechada: The Taste Brasil, Que Seja Doce, S.O.S. Salvem o Salão, Cozinheiros em Ação e por aí vai. E, a partir de segunda-feira, a programação será reforçada com mais uma atração de peso. A jornalista Patrícia Poeta comanda a competição Caixa de Costura, programa diário que promete revelar os melhores costureiros espalhados pelo país.



Atual apresentadora do É de Casa, programa da Globo que mistura jornalismo e entretenimento, a gaúcha estará acompanhada pelos estilistas Isabela Capeto e André Lima — a dupla integra o júri fixo da atração. A cada episódio, três competidores se enfrentam na criação de peças clássicas e são desafiados a colocar sua marca registrada em roupas por meio de soluções criativas de customização e reaproveitamento. Isabela e Lima escolhem o melhor costureiro do dia.

A temporada contará com 20 episódios temáticos compostos, cada um, por duas provas. O vencedor do primeiro desafio ganha uma vantagem para a próxima missão e, ao final do segundo teste, o júri decide quem se saiu melhor na disputa — o formato lembra o reality culinário Que Seja Doce, comandado por Felipe Bronze. A exibição ocorre de segunda a sexta, às 19h, mas os mais curiosos já podem conferir a atração nas plataformas sob demanda do canal. Os cinco primeiros episódios da competição estão disponíveis no GNT Play — inclusive para não assinantes, que podem acessar o conteúdo até a próxima sexta.

