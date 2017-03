Fase de batalhas no "The Voice" e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação

THE VOICE

CANAL SONY, 21h55

A 12ª temporada do The Voice americano segue em sua fase de batalhas. Na atração, os jurados são Adam Levine, Blake Shelton, Gwen Stefani e Alicia Keys.

SAIA JUSTA

GNT, 21h30

Pitty, Mônica Martelli, Taís Araújo e Mônica Martelli Foto: Eliana Rodrigues / GNT,divulgação

Presente na grade do canal desde 2002, este ano o Saia Justa passou a ser exibido ao vivo. Entre as apresentadoras estão a cantora Pitty e a atriz Taís Araújo, que completam o quarteto com Astrid Fontenelle e Mônica Martelli.

A ARTE DO ENCONTRO

CANAL BRASIL, 21h

Dira Paes Foto: Canal Brasil / Reprodução

Tony Ramos recebe Dira Paes, que defende uma visão de mundo sem fronteiras e declara que o amor é a grande religião. Os dois também fazem uma leitura dramatizada de Capitães da Areia, de Jorge Amado.