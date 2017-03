Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV

MOGLI: O MENINO LOBO (The Jungle Book) — De Jon Favreau. Com Neel Sethi. A conquista do Oscar de efeitos visuais fez justiça ao impressionante resultado dessa versão "carne e osso" do livro de Rudyard Kipling, adaptado pela própria Disney na clássica animação de 1967. O único elemento real em cena é o jovem ator Neel Sethi, no papel do menino órfão criado na selva indiana por lobos e adotado por uma pantera. Aventura, Reino Unido/EUA, 2016, 106min. Telecine Fun, 15h40min

Leia todas as críticas e notícias de cinema em ZH



A INCRÍVEL HISTÓRIA DE ADALINE (The Age of Adaline) — De Lee Toland. Com Blake Lively. A trama flerta com o gênero fantástica contando a história de uma mulher que, após um acidente de carro nos anos 1930, adquire condição de não envelhecer. Congelada na beleza de seus 27 anos, terá de lidar com essa sina mudando constantemente de cidade para recomeçar uma nova vida. Drama, EUA, 2015, 110 minutos. HBO 2, 17h25min

MADAME BOVARY — De Sophie Barthes. Com Mia Wasikowska e Ezra Miller. Mais recente adaptação para o cinema do clássico — e "escandaloso" — romance de Gustave Flaubert. Na França do século 19, uma jovem entediada com o casamento morno e a vida sem graça no interior da Normandia encontra no adultério um escape para a felicidade. Drama, Alemanha/Bélgica/EUA, 2014, 118min. Telecine Premuim, 19h50min

45 ANOS (45 Years) — De Andrew Haigh. Charlotte Rampling e Tom Courtenay. Vencedores dos prêmios de melhor atriz e ator no Festival de Berlim — ela foi também indicada ao Oscar —, Charlotte e Courtenay brilham neste filme que acompanha o impasse afetivo de um casal às vésperas de celebrar 45 anos de união. Pouco antes da data, o marido recebe uma notícia que o abala emocionalmente, mais do que sua mulher poderia imaginar àquela altura da vida. Drama, Reino Unido, 2015, 95min. Max, 20h25min

A LISTA DE SCHINDLER (Schindler' List). De Steven Spielberg. Com Liam Neeson. Depois de anos tentando mostrar a Hollywood que também era um diretor capaz de realizar dramas densos para o público adulto, Spielberg foi finalmente reconhecido contando a história real do empresário alemão Oskar Schindler, responsável por salvar mais de mil judeus da morte na II Guerra. A produção ganhou sete Oscar, inclusive os de melhor filme e direção. Drama, EUA, 195min, 1993. Telecine Cult, 22h

Confira também as notícias de televisão



Streaming

THE SQUARE — De Jehane Noujaim. Este documentário indicado ao Oscar traz o registro no calor da hora das manifestações de 2011 que levaram à renúncia do presidente do Egito Hosni Mubarak — um dos episódios emblemáticos da chamada Primavera Árabe, que, observada em perspectiva hoje, não concretizou na região a lufada democrática ensaiada com movimentos semelhantes em outros países. A diretora tem como cenário a praça Tahrir, no Cairo, epicentro da convulsão política, e destaca personagens que buscam contextualizar aquele complexo momento histórico sob diferentes pontos de vista. Documentário, Reino Unido, Egito, EUA, 2013, 108min. Disponível na Netflix