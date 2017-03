Vem aí

Zero Hora

Por: Zero Hora

A HBO divulgou nesta quinta-feira a data de estreia da sétima temporada de Game of Thrones. Com apenas sete episódios — em vez de 10 —, a série irá retornar no dia 16 de julho.

Confira o teaser com o anúncio:

Leia mais:

Todas as notícias de "GOT" em Zero Hora

HBO procura, em "Westworld", um novo "Game of thrones"

Quem vai ficar com o trono? Responda a nossa enquete