Homenagem a Chico Anysio e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação

ESPECIAL EM HOMENAGEM A CHICO ANYSIO

CANAL VIVA, 20h

No dia em que se completa cinco anos da morte de Chico Anysio, o Canal Viva homenageia o artista com uma programação especial, exibindo três edições históricas da Escolinha do Professor Raimundo – como o primeiro episódio, a participação dos Trapalhões Dedé (Manfried Sant'Anna) e Mussum (Antônio Carlos Gomes) e a estreia de Zé Bonitinho – e Chico City, com participações de Jô Soares e e Moacyr Franco.

MARATONA MAD MAX

CINEMAX, 20h10

A partir das 20h10, o canal Cinemax passa a exibir a trilogia clássica de Mad Max, estrelada por Mel Gibson. Começa com o primeiro filme, de 1979. Em seguida, às 22h, vai ao ar Mad Max 2 – A Caçada Continua e, por fim, Mad Max – Além da Cúpula do Trovão, às 23h55.

O ÁLBUM DA GRANDE FAMÍLIA

RBS TV, 0h35min

Foto: Paulo Belote / TV Globo

Especial reúne episódios de várias temporadas de A Grande Família, mostrando a evolução dos personagens ao longo dos 14 anos que a atração esteve no ar. Nesta semana, a trajetória de Nenê (Marieta Severo) está sendo repassada.