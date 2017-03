J.J. Abrams vai produzir série sobre drag queen RuPaul

Vem aí

O diretor J.J. Abrams, que esteve à frente do filme Star Wars: O Despertar da Força, está produzindo uma série sobre a vida do apresentador e drag queen RuPaul. As informações são do site Deadline.



Com episódios de 30 minutos, a produção vai retratar a juventude de RuPaul nos anos 1980, quando trabalhava em espetáculos na noite de Nova York. A série é uma coprodução entre a World of Wonder e a Bad Robot – já o roteiro foi escrito por Gary Lennon.



O elenco ainda não foi divulgado, assim como a data de lançamento do seriado.

