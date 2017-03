Karol Conka recebe Fernanda Paes Leme no "Superbonita" e outras atrações da TV desta segunda-feira

Dicas da programação

SUPERBONITA

GNT, 21h

No episódio desta segunda, Karol Conka recebe a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e a produtora de eventos Renata Meirelles para falar sobre a amizade e sua influência na beleza da mulher.

ESPELHO

CANAL BRASIL, 21h30

Anna Muylaert Foto: Divulgação / Casé Assessoria

Diretora e roteirista do filme Que Horas Ela Volta?, Anna Muylaert comenta as questões sociais abordadas no longa estrelado por Regina Casé. No programa, a cineasta fala sobre sexismo e faz uma análise do papel da mulher no cinema.

UMA GAROTA NO RIO: O PREÇO DO PERDÃO

HBO, 23h

Foto: Divulgação / Divulgação

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário em Curta-Metragem 2016, Uma Garota no Rio: O Preço do Perdão estreia nesta segunda na HBO. O filme aborda o assassinato de mulheres paquistanesas por causarem desonra às suas família. O documentário acompanha Suba, uma jovem que sobreviveu após ser baleada pelo pai e tio por ter se casado com um homem que eles não aprovaram.