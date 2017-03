Na comemoração dos 45 anos do "Jornal do Almoço", Cristina Ranzolin vai ao Mercado Público

Tradição do meio-dia

Um dos telejornais mais longevos do país na faixa horária do meio-dia, o Jornal do Almoço completa 45 anos no ar nesta segunda-feira. Para celebrar a data, a equipe do programa local mais antigo da RBS TV preparou uma edição especial, que além de levar as notícias mais relevantes do dia ao público também vai comemorar a data.

Cristina Ranzolin foi ao Mercado Público de Porto Alegre, na última quinta-feira, para conversar com os telespectadores e saber quais momentos do JA marcaram suas vidas.

— Sempre nos colocamos no lugar do público na hora de planejar o jornal. Temos esse foco muito grande nas pessoas. Agora, para comemorar os 45 anos, sentimos necessidade de estar perto delas. Ir até o centro de Porto Alegre, estar perto do nosso público, olhar no olho das pessoas e ouvi-las foi muito importante — conta a jornalista, que é a apresentadora há mais tempo no comando do telejornal.