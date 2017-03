No "Amor & Sexo" desta quinta, Chay Suede pede Laura Neiva em casamento no palco

Ela disse "sim"

Com Chay Suede, Laura Neiva e Tiago Abravanel entre os convidados, o Amor & Sexo desta quinta-feira tem como tema o amor. Em uma brincadeira de perguntas e respostas sobre a relação, o clima romântico do programa inspirou Chay a pedir Laura em casamento. A atriz disse sim, com direito a dancinha. Os dois estão juntos desde 2015.

Apresentado por Fernanda Lima, Amor & Sexo vai ao ar às 23h15min, na RBS TV.

