"Novo Mundo": saiba quem é quem na nova novela das seis que estreia nesta quarta-feira na RBS TV

História e ficção

A aventura romântica de Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede) em Novo Mundo, nova novela das seis, que estreia nesta quarta-feira (RBS TV, 18h20min), começa no início do século 19. Com a vinda da princesa Leopoldina (Letícia Colin) para encontrar o marido, Dom Pedro (Caio Castro), no Brasil, a vida desses jovens irá mudar. No entanto, embora tenha muitos personagens históricos, a trama será protagonizada pela professora da futura imperatriz e pelo ator de commedia dell'arte. De alguma forma, eles vão ajudar no processo de construção de uma nação independente e terão seu caminho atravessado pelo vilão Thomas (Gabriel Braga Nunes).

— A gente queria falar dessas pessoas que não estão nos livros de história. Sobre personagens que fazem diferença na vida de tantos outros e que são capazes de priorizar as pessoas à sua volta em vez de si mesmos para que haja um bem coletivo — admite Thereza Falcão, que escreve a novela com Alessandro Marson.

Leia mais:

No aniversário de 80 anos de Paulo José, relembre papéis marcantes do ator gaúcho de Lavras de Sul



Na trama, o romance entre Anna e Joaquim, que nasce na viagem rumo ao Brasil é interrompido por uma ação vil de Thomas. O oficial da marinha inglesa se aproveita da invasão pirata à caravela que traz Leopoldina para atirar em Joaquim com a arma de Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). Então, o rapaz cai no mar e é dado como morto. Mas, seu plano falha porque o mocinho é resgatado pelos índios no sul da Bahia.

— Depois de um tempo, a gente percebe que uma tribo indígena o resgatou com vida, mas ele estava muito mal. Joaquim acaba sendo cuidado por esses indígenas e, quando começa a se sentir melhor, percebe que talvez não precise retornar para o Rio de Janeiro. E, caso ele volte, deva levar essas pessoas em situação de risco — adianta Chay Suede.

Misturando ficção e realidade, Novo Mundo terá algumas licenças poéticas. Entretanto, para não fugir dos fatos, o folhetim conta com o auxílio do historiador Francisco Vieira. O consultor admite que a novela é uma versão dos fatos e que seu papel é informar os dados que conhece. Por isso, disse não ter ficado chateado com a antecipação da chegada de Domitila (Agatha Moreira) para que o triângulo amoroso com Dom Pedro e Leopoldina acontecesse antes.

Além de romance, a novela de Thereza Falcão e Alessandro Marson contará com cenas de ação. Inclusive, a mais grandiosa delas acontecerá logo no quinto capítulo.

— A gente tem uma caravela, que traz a Leopoldina. Esse é um projeto inédito da Globo, pois construímos uma nau de 25m x 8m. Trouxemos um diretor de cenas de ação, o Andy Armstrong, que fez filmes como Homem-Aranha e Thor. Ele tem 30 anos de experiência e, quando chegou aqui, ficou impressionado. Nos disse que Hollywood não faz um barco desse tamanho — revela Vinicius Coimbra, diretor que assinou no ano passado o sucesso Liberdade, Liberdade.

Sem qualquer intenção de ser uma novela didática, Novo Mundo vai contar a sua versão dos fatos no período de 1817 a 1822, com muitos atos heroicos. Por conta disso, o diretor admite que essa vai ser a trama mais difícil que já fez em toda sua carreira. Enquanto isso, o autor diz que sabe das limitações da equipe para não escrever algo que seja impossível de ir ao ar.

— Para fazer uma aventura romântica é preciso cenas de ação. Não tem como escapar. ê claro que não vai ser um capítulo inteiro nesse estilo, como é no quinto. Mas sempre falo que escrever "O Titanic afunda" é fácil. No entanto, parte de nós tem consciência de que nem tudo é realizável — conta Alessandro Marson.

Ainda no processo de aprendizado de como fazer estas sequências, Vinicius Coimbra se diz satisfeito. Ele afirma que precisou de muito ensaio para realizar as cenas de luta na invasão pirata ao navio de Leopoldina. Com as dicas de Andy Armstrong, ele viu quais os erros cometidos pela equipe e conseguiu ajustá-los para obter um resultado melhor.

— A presença desses piratas que temos na história é de uma força impressionante. Às vezes, eles ficam ali nos Estúdios Globo e as crianças passam e ficam chocadas. Todo mundo vai ao nosso set dar uma olhadinha neles. Acho que é por causa do ineditismo dessa temática — salienta Vinicius.

Saiba quem é quem na trama

Isabelle Drummond e Chay Suede Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Joaquim Martinho (Chay Suede) - Jovem ator que vê sua vida se transformar totalmente quando embarca no navio rumo ao Brasil. Apaixonado por Anna, torna-se um herói e defensor de Dom Pedro. Grande entusiasta da independência brasileira. No início da trama, é casado com a colega do teatro, Elvira (Ingrid Guimarães)

Anna Millman (Isabelle Drummond) - Inteligente, forte e culta, a jovem inglesa professora de Leopoldina, se apaixona por Joaquim e pelo projeto de nação brasileira. Se envolve com Thomas e chega a sofrer com as investidas de Dom Pedro, mas não deixa de amar Joaquim. Durante a viagem para o Brasil, começa a escrever seu diário de viagem. ê irmã adotiva de Piatã (Rodrigo Simas) e filha de Sir Edward, desaparecido misteriosamente no Brasil.

Débora Olivieri e Léo Jaime Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Dom João VI (Léo Jaime) - Rei português, casado com a rainha espanhola Carlota. Pai de Dom Pedro, Maria Tereza (Carolina Pismel) e Miguel (Daniel Rangel).

Carlota Joaquina (Débora Olivieri) - Rainha espanhola casada com Dom João. Mãe de Dom Pedro, Maria Tereza e Miguel. Mandona, vive às turras com Dom João por causa do comportamento de Dom Pedro e não controla seus impulsos sexuais.

Dom Pedro (Caio Castro) - Príncipe regente. Mulherengo ao extremo, explosivo e avesso às convenções. ê amado pelo povo e apaixonado pela bailarina francesa Noèmie (Luisa Micheletti). Casa-se com Leopoldina (Letícia Colin) por procuração depois de um acordo político entre as duas nações. Quando sua família retorna para Portugal, e o deixa sozinho no Brasil, transforma-se em um verdadeiro governante e luta para fazer com que o Brasil se livre das injustiças de Portugal. Sua vida muda quando encontra Domitila (Agatha Moreira) pelo caminho.

Leopoldina (Letícia Colin) - Filha de Francisco I, princesa da àustria. Educada, culta, humana, inteligente, foi criada na alta nobreza. Casa-se com Dom Pedro sem conhecê-lo. Acaba se apaixonando pelo Brasil e se tornará uma grande entusiasta da independência. É confidente de Anna.

Gabriel Braga Nunes Foto: Raquel Cunha / TV Globo, divulgação

Thomas Johnson (Gabriel Braga Nunes) - É o grande vilão da história. Oficial da marinha inglesa. Vem para o Brasil a serviço da Inglaterra e como espião de Portugal para tentar impedir que o país se torne independente. Seu ponto fraco é ter se apaixonado por Anna, com quem vai se envolver para se aproximar de Leopoldina e da família real. A fama de herói da marinha britânica esconde sua verdadeira identidade: um mercenário, traficante de escravos, louco por dinheiro e traidor.

Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco) - Pirata inglês. Conheceu o pai de Anna, Edward, e sabe vários segredos envolvendo o passado de Thomas.

Giullia Buscacio Foto: TV Globo / Divulgação

Jacira (Giullia Buscacio) - Índia guerreira que vai contra as regras aplicadas às mulheres na aldeia. Lutará por seus direitos. Se apaixonará por Joaquim.

Domitila (Agatha Moreira) - Casada com um oficial da Guarda, Felício (Bruce Gomlevsky), tenta usar Chalaça (Rômulo Estrela) para se aproximar de Dom Pedro. Não medirá esforços para chegar até o príncipe. Usará sua posição de vítima no casamento com Felício para pedir ajuda ao príncipe.

Padre Olinto (Daniel Dantas) - Padre que veio jovem para o Brasil e rebelou-se contra a visão da Igreja Católica sobre os índios e passou a viver junto a eles. Torna-se um grande defensor dos índios.

Foto: TV Globo / Divulgação

Germana Ferreira (Viviane Pasmanter) - Autoritária, preguiçosa e mandona, a dona da estalagem está sempre ligada nas conversas que escuta e, quando pode, tira alguma vantagem das informações privilegiadas que consegue. Casada com Licurgo (Guilherme Piva).

Veja as primeiras cenas da novela: