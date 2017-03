Pedro Bial fala sobre seu novo talk-show: "Não vamos inventar a roda"

Novos desafios

Em entrevista na manhã desta sexta-feira ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, o jornalista e apresentador Pedro Bial contou um pouco sobre o talk-show que irá comandar na TV Globo. Ainda sem nome e prevista para estrear no começo de maio, a atração será de segunda a sexta e irá ao ar na mesma faixa de horário do Programa do Jô.

– O público é intimo do talk-show, formato conhecido no mundo inteiro. Não vamos inventar a roda, mas dentro disso vamos botar a nossa cara, refletir o momento que o Brasil vive. Além de conversas e entrevistas, vamos promover debates e mesas redondas. A gente tem o objetivo de contribuir para o enriquecimento do debate no Brasil que andou empobrecendo – explicou Bial.

Costumeiramente, boa parte dos apresentadores de talk-show são comediantes, enquanto Pedro Bial é conhecido por sua trajetória como jornalista que depois verteu para a apresentação de programas de entretenimento, como Big Brother Brasil.

– 99% dos apresentadores de talk-show são comediantes, e eu sou jornalista. Tenho senso de humor, mas não sou humorista. Essa diferença vai marcar o programa e conduzi-lo. Não sou um showmen, sou um apresentador – aponta. – Apresentadores como Stephen Colbert (que comanda um late show na emissora americana CBS) que estão mais ligados aos noticiários estão sendo mais assistidos do que estão indo para o lado da comédia – completou.



Entre 2012 e 2014, o jornalista comandou três temporadas do Na Moral, na Globo, atração idealizada para expor e debater diversos temas sob diferentes pontos de vista.



– Na Moral já era aquela tentativa de juntar um Bial jornalista com o Bial que caiu de boca no entretenimento e caldeirão pop do BBB. Esse convite para o talk-show é uma consequência do Na Moral. A ideia da emissora é que eu leve adiante essa proposta – disse.

Por fim, Bial comentou o trabalho de Tiago Leifert como seu substituto no comando do BBB:

– Ele é um craque! É um grandessíssimo talento. Está fazendo do jeito dele, e estou aplaudindo aqui como telespectador.