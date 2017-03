Relembre a trajetória do gaúcho Thomas Machado até chegar à final do "The Voice Kids"

Torcida

A fofura chamada Thomas Machado é o representante do Rio Grande do Sul na final do The Voice Kids. Aos nove anos, o cantor mirim natural de Estância Velha costuma subir ao palco do reality show pilchado da cabeça aos pés e vem conquistando os jurados – principalmente Ivete Sangalo, sua treinadora desde o início do programa – com suas interpretações de músicas dos mais variados estilos.

Primeira semana: Thomas estreou no The Voice Kids com uma versão de Beijinho Doce, um clássico do sertanejo que ficou famoso nas vozes das Irmãs Galvão. De acordo com o guri, a música foi escolhida porque tem uma letra bonita e "cai bem na minha voz". Na oportunidade, apesar do receio de Thomas, as três cadeiras dos jurados acabaram virando – ele acabou no time de Ivete Sangalo.

Segunda semana: já na fase de batalhas, o representante gaúcho competiu com Anna Lira e Flávia Scanuffo no palco. Os três cantaram juntos A Banda, de Chico Buarque, versão que emocionou os jurados "É um privilégio como mulher, cantora, mãe e artista ter vocês três no time. Esse palco merece vocês. Vou escolher um na alegria de escolher quem representará os demais. Quero ser amiga de vocês", disse Ivete Sangalo depois da apresentação e antes de escolher Thomas como seu representante. O guri agradeceu pedindo para que as outras duas competidoras não parassem de cantar.

Terceira semana: em disputa contra Ana Clara, Tetê Prezoto e Duda Bonini, o gaúcho foi escolhido com sobras pelo público: recebeu 70% dos votos e garantiu mais uma semana no reality show – Tetê foi a escolhida de Ivete Sangalo e seguiu na competição com Thomas. Como parece ser sua preferência, o gaúcho apostou no sertanejo raiz e cantou Menino da Porteira, um clássico do gênero, que tem versões em diversas vozes do Brasil.

Quarta semana: no último fim de semana, Thomas enfim garantiu uma vaga na grande final do programa. Disputando a indicação com outros três membros do time de Ivete Sangalo, ele foi o último a se apresentar e cantou mais uma versão de um sertanejo conhecido: No Rancho Fundo. Depois de ouvir os elogios de sua técnica e garantir presença na disputa pelo prêmio final, o guri agradeceu a Deus pela classificação e ao irmão, Eduardo, com quem forma a dupla Os Irmãos Machado.

Time: Ivete Sangalo

Idade: nove anos

Cidade: Estância Velha

Escola: cursa a quarta série, na escola Walter Jacob Bauermann

Matéria de que mais gosta: Educação Física

Você sabia? Mesmo tão jovem, o prodígio tem uma carreira "paralela" à trajetória solo. Há dois anos, faz dupla com o irmão mais velho, Eduardo, 15 anos, em Os Irmãos Machado.



