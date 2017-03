Relembre atores que viveram (ou ainda serão) Dom Pedro I na televisão e no cinema 

Que imperador sou eu?

O início do século 19 no Brasil foi um momento conturbado e cheio de personagens marcantes da nossa história. O país foi de colônia à sede da coroa portuguesa até que, em 1822, finalmente chegou à independência. Pois o Brasil em sua versão pré-independência será o ambiente da nova novela das seis, Novo Mundo, que estreia nesta quarta na RBS TV — e um dos personagens mais marcantes desta fase estará presente: Caio Castro dará vida a Dom Pedro I, que na trama ainda é príncipe e recebe a princesa Leopoldina (Letícia Colin) no Brasil para casar-se com ela.

O que chama a atenção é que Dom Pedro I não é só um nome conhecido da história brasileira, mas um personagem recorrente em ficções da televisão e do cinema. Nomes como Marcos Pasquim, Reynaldo Gianecchini e Tarcísio Meira deram vida ao membro da família real de cabelo volumoso e bigode proeminente. Relembre quatro atores que já se passaram pelo primeiro imperador da história brasileira na ficção:

1. Tarcísio Meira, em Independência ou Morte (1972)

Lançado para comemorar os 150 anos de Independência do Brasil, este filme lançado em 1972 tinha um jovem Tarcísio Meira como Dom Pedro I e transformou-se em grande sucesso de bilheteria. Esposa do ator, Glória Menezes interpretou a amante de Dom Pedro I, a Marquesa de Santos.

2. Gracindo Jr., em Marquesa de Santos (1984)



Uma das primeiras aventuras da extinta TV Manchete na teledramaturgia, esta minissérie tinha como protagonista Maitê Proença, no papel da Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I. Interpretado por Gracindo Jr., o personagem também fez sucesso, e ajudou na boa audiência da atração, o que estimulou a emissora a investir ainda mais nas novelas: nos anos seguintes, o canal transmitiria os sucessos Dona Beija (1986), Pantanal (1990) e Xica da Silva (1996).

3. Marcos Pasquim, em O Quinto dos Infernos (2002)

Com tom humorístico e algum conteúdo erótico, quase no estilo das pornochanchadas brasileiras da década de 1970, o seriado escrito por Carlos Lombardi mostrava principalmente as farras pelas quais passavam a família real em terras brasileiras. O Dom Pedro I de Marcos Pasquim deu projeção inédita ao ator, que contracenava com a Marquesa de Santos de Luana Piovani.

4. Reynaldo Gianechinni, em O Natal do Menino Imperador (2008)

O programa, espécie de filme para a televisão, foi um especial de fim de ano da Globo. Parte de um especial de programas infantis da emissora, o telefilme tinha Reynaldo Gianechinni como um Dom Pedro I mais épico, mas ficou marcado pela interpretação de Aracy Balabanian como Dona Mariana. O Natal do Menino Imperador chegou a ser indicado ao Emmy daquele ano.

5. Cauã Reyomond, em Pedro (em fase de produção)



O ator viverá o imperador em um longa que será rodado no segundo semestre deste ano sob direção de Laís Bodanzky. Em entrevista ao Estadão, Cauã contou que o filme dará um olhar português sobre Dom Pedro I e que a produção deverá virar também um microssérie. A conferir.