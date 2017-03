Retorno de "How To Get Away With Murder" e outras atrações para ver na TV nesta quarta-feira

Dicas de programação

SAIA JUSTA

GNT, 21h

Em sua primeira temporada ao vivo, o Saia Justa apresenta duas novas apresentadoras: a cantora Pitty e a atriz Taís Araújo, que completam o quarteto com Astrid Fontenelle e Mônica Martelli. A jornalista Bárbara Gancia deixou o estúdio, mas continuará atuando como repórter nas ruas, no quadro Invasões Bárbaras.

Pitty, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Taís Araújo Foto: Instagram / Reprodução

HOW TO GET AWAY WITH MURDER

CANAL SONY, 21h

A segunda metade da terceira temporada de How To Get Away With Murder estreia nesta noite. No retorno da série protagonizada por Viola Davis – vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no mês passado –, será desenrolada a trama envolvendo uma morte impactante que ocorreu no último episódio.

#EUVOCÊTODASNÓS

CANAL FUTURA, 21h

Com direção de Ellen Paes e Rafael Figueiredo, documentário mostra como o feminismo ganhou força com o ativismo pela internet, mobilizando outras mulheres, por meio de mulheres atuantes em blogs e redes sociais.