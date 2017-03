Roupa Nova no "The Noite" e outras atrações para ver na TV nesta quinta

Dicas de programação

THE NOITE

SBT, 00h30

A banda Roupa Nova é a convidada do programa The Noite, comandado por Danilo Gentilli. Na atração, o grupo irá falar sobre seu último álbum, Todo Amor do Mundo.



FAMÍLIA É FAMÍLIA

GNT, 23h

Foto: GNT / Divulgação

Sete amigos, entre 30 e 60 anos, mais um bebê e uma menina de 9 anos dividem os cuidados uns com os outros em uma casa que tem uma padaria coletiva.

ESTÚDIO 360

CANAL SONY, 22H

Foto: Canal Sony / Divulgação

No programa, Criolo comenta como o rap entrou em sua vida e fala sobre seu processo coletivo, além de apresentar músicas que marcaram sua vida como Convoque seu Buda, É o Teste e Subirudoistiozin.