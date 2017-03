SBT aposta em dois novos programas que estreiam neste fim de semana

Novidades na telinha

Certos programas nem mesmo estrearam e já carregam grandes missões. O terceiro mês do ano é marcado por novidades no SBT, como os inéditos Operação Mesquita e Fábrica de Casamentos, que chegam ao canal na tentativa de melhorar a audiência aos sábados.



No primeiro deles, o apresentador Otávio Mesquita entrevista famosos e anônimos rodando pelas ruas de São Paulo. Com duração de uma hora, o programa vai ao ar pela primeira vez neste sábado, às 18h30min, e é dividido em dois quadros. No Operação Rolê, Mesquita leva um famoso na garupa de uma moto e acompanha a rotina do convidado por um dia. Só que, durante os passeios, imprevistos acontecem.



Leia mais:

A volta do "Altas Horas" e Dia da Mulher: o que ver na TV no fíndi



– Descobri da pior maneira que o Carlos Alberto de Nóbrega não gosta de moto. E ferrou, não é? Gravei com o Danilo Gentili, mas ele trocou quatro cuecas durante o passeio... Eu brincava muito com ele. Freava de propósito e ele se assustava, falava palavrão – relembra Mesquita, aos risos.



No quadro Operação Carona, um caminhão feito de estúdio-móvel leva um anônimo de um ponto ao outro em um dia especial de sua vida. Do começo ao fim da viagem, no entanto, também podem acontecer algumas boas surpresas.



– Se eu participasse desse quadro, gostaria de ser levado para jantar com o Silvio Santos. É meu sonho – confessa o apresentador, que idealizou todo o programa.



– Gosto de ir para a rua, estar com o povo, brincar... Então resolvi me reinventar e desenvolvi conteúdos. Apresentei cinco formatos e o SBT aprovou dois, justamente os meus favoritos – conta.



Já o horário das 21h30min está reservado a um reality show de matrimônio. Em Fábrica de Casamentos, comandado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi, uma equipe tem sete dias para organizar o casório de noivos escolhidos pela produção, e decidir, sem que o casal opine, o vestido da noiva, a comida, os convites, a decoração... Entre os profissionais que vão fazer parte da missão casamenteira estão o estilista Lucas Anderi, a organizadora de casamentos Elisa Tavares, a chef confeiteira Beca Milano, o cabeleireiro Robson Jassa, o maquiador Junior Mendes e o sub chef de Bertolazzi, Hugo Grassi.



– Estou muito feliz. É um projeto lindo, apaixonante, que não tem apelação, baixaria, sensacionalismo ou assistencialismo. É um projeto para a família brasileira – vibra a apresentadora.



As histórias escolhidas já arrancaram lágrimas de Bertolazzi:



– É emocionante e, a cada sábado, é um final de novela.



A primeira temporada de Fábrica tem 16 episódios, e uma continuação já está prevista, mas ainda sem data. No canal pago Discovery Home & Health, a atração será reprisada a partir do dia 13.