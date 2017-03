Série sobre cientologia, paredão do "BBB 17" e outras atrações para ver na TV nesta terça-feira à noite

Dica de programação

Leah Remini ficou conhecida por sua atuação na série "The King of Queens"

Leah Remini ficou conhecida por sua atuação na série "The King of Queens" Foto: A&E / Divulgação / Divulgação

ESCRAVOS DA CIENTOLOGIA

A&E, 23h15min

Série documental em oito episódios apresentados pela atriz Leah Remini, ex-adepta da religião que tem entre seus seguidores Tom Cruise e John Travolta. Conhecida como a esposa da série The King of Queens, Leah entrou para a cientologia aos nove anos, seguindo a mãe. Em 2013, aos 43, abandonou o que hoje chama de seita. Ela escreveu o livro Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology (Causadora de problemas: sobrevivendo a Hollywood e à cientologia), no qual conta detalhes sobre a religião.

Leia mais:

"BBB 17": enquetes apontam quem vai ser eliminado no paredão entre Marcos, Rômulo e Ieda

VÍDEO: se nem Elettra salvou o "BBB 17", o que salvará?



BBB 17

RBS TV, 22h30min

No paredão desta noite, dois gaúchos e um brasiliense disputam a preferência do público para permanecer no reality show. Ieda, Marcos e Rômulo estão no paredão e um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil.

MASTERCHEF BRASIL

Band, 22h30min

No terceiro episódio da nova temporada, mais 17 vagas definitivas serão preenchidas. Os embates específicos continuam, testando os candidatos nos diversos campos da gastronomia, e as provas envolverão de comida caipira a pratos mais ingredientes exóticos como javali. Vale tudo para convencer os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella .

TERRADOIS

Cultura, 22h30min

Para discutir problemas da pós-modernidade, como o domínio da tecnologia, a intolerância e as angústias no trabalho, Maria Fernanda Cândido e o psicanalista Jorge Forbes, vão unir dramaturgia e debate. Os episódios mesclam conversas sobre um determinado tema com cenas dos bastidores e a dramatização dos atores. Na estreia, um compositor recluso, mas famoso na web, quer vencer a morte ao fazer com que um jovem músico assuma sua identidade.